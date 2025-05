Kaur Alttoa pani Vastseliina piiskopilinnuse varjatud saladused kaante vahele

«Üksnes põgus pilk Vastseliina tornidele ja vägevale müürile ütleb, et kunagi on siin seisnud üks uhke kants,» kirjutab Alttoa oma teoses.

Autor Kaur Alttoa on Eesti keskaegse arhitektuuri uurimise üks teerajajaid, kes on avaldanud arvukalt teadustöid ning pälvinud tunnustust nii teadlase kui õppejõuna. Raamatu pildipoole eest on hoolitsenud fotograaf Peeter Säre, kelle kaadrid toovad esile linnuse müstilise ilu ja ajatu väärikuse.

Linnuseisand Ivar Traageli sõnul on Vastseliina linnus läbi sajandite olnud midagi enamat kui lihtsalt kivimüürid ja varemed – see on olnud ja on praegugi ajaloo elav peegel, mille kaudu avaneb võimalus heita pilk Eestimaa minevikku, võimuvõitlusele ja kultuurilistele muutustele.