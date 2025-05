GALERII Meremuuseum esitles haruldase fotomaterjaliga raamatut Noblessneri tehase ajaloost

«Raamatu keskmes on tsaariaegne fotoalbum, mis annetati Meremuuseumile 2020. aastal. Sellesse on kogutud 80 haruldaselt hästi säilinud ja erakordselt detailsete kujutistega hõbeželatiinfotot aastatest 1913–1916. Need jäädvustavad tehasehoonete ehitamist, tehase pidulikku avamist koos kõrgete külalistega ning allveelaevade ehitamist,» kirjeldas Dresen.