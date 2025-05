VIKTORIIN Pane end proovile, kui hästi tunned laste- ja noortekirjandust!

Noorte lugemisöö toimub tänavu juba teist korda ning kutsub noori üle Eesti kokku raamatukogudesse ja kultuuriasutustesse, et veeta koos üks eriline õhtu raamatu seltsis. Sel ööl loetakse, kirjutatakse, tehakse loovtegevusi ja loomulikult suheldakse. Eesmärk on lihtne: näidata, et eesti kirjandus pole ainult koolikohustus, vaid ka rõõm ja inspiratsioon.

Lugemisöö algatas 2024. aasta suvel Saaremaal toimunud neidude öö, mille taga oli vaid 14-aastane Orissaare gümnaasiumi õpilane Roosi Kelder. Tema idee kasvas nii jõuliseks, et sai hoo sisse üle-eestilise liikumisena.

Sündmus toimub Eesti Raamatu Aasta raames, eesmärgiga innustada noori looma väikseid lugemis- ja kirjutamisgruppe. Osaleda saab iga raamatukogu, kultuurikeskus või muu sobiv koht, kus leidub tahtmist korraldada kirjanduslik koosviibimine. Soovitatav grupi suurus on kuni 12 inimest ning kaasa lööma on oodatud eri vanuses noored.

Eriliseks teeb lugemisöö asjaolu, et korraldaja ei pea olema keegi «ametlik». Julgustatakse just noori endid oma meeskonda kokku panema ja oma kodukohas sündmus ellu viima. Igas paigas võiks leiduda keegi, kes on kui majakas või saadik – see, kes kutsub teisi kaasa.

Lugemisöö eestvedajad on luuletaja ja biblioterapeut Berit Kaschan ning Laimjala kooli juht Kerttu Jakobson.

Loe täpsemalt lugemisöö kohta ja pane enda grupp kirja SIIN.

Enne kui lugemisõhtu kätte jõuab, tee väikene proov – kui hästi tunned laste- ja noortekirjandust?