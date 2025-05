Nõmmel avati kooliõpilaste valmistatud raamatukapid

Kogukondlik raamatuvahetuskapp toimib põhimõttel «jäta ja võta» ehk igaüks võib sinna oma loetud raamatu jätta ja selle asemel mõne teose kaasa haarata.

«Nõmmel on nüüd neli avalikku raamatukappi ja lisaks mitu riiulit asutustes raamatute vahetamiseks. Need täiendavad raamatukogude võrgustikku ja seda ilma tagastamise tähtaja pingeta. Tee uks lahti ja leia endale huvitavat lugemist ja too juba läbi loetud raamat uuele ringile,» tutvustab Nõmme linnaosavanem Karmo Kuri raamatuvahetuskapi olemust.

Nõmmel on kolm raamatukogu – Nõmmel, Pääskülas ja Männikul, aga raamatukappide abil saab raamatukogud tuua kodule veelgi lähemale. See on eriti oluline piirkonna vanemaealistele elanikele, kel nüüd lihtsam uut kirjandust leida.

Rahumäe Põhikooli tehnoloogia ja käsitöö õpetaja Martin Kuuma juhendamisel valminud raamatukapp paigutati Valdeku Selveri fassaadile ning Pääsküla Kooli tehnoloogia õpetaja Ulvar Kaugemaa juhendamisel valminud kapp Nõmme muuseumi hoone külge. Raamatukapid paigutati kohtadesse, kus rohkem liiklemist ja nii on rongi pealt tulles või igapäevaoste tehes mugav ka raamat kaasa haarata. Raamatukapid aitas esialgu täita Männiku raamatukogu, aga kui sul on kodus raamatuid, mis võiksid teistele huvi pakkuda, siis võib need julgelt lähimasse raamatukappi viia.