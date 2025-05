VIDEO Kirjanik Maarja Kangro soovitab: see on tõesti mõnus lugemine!

«Mina soovitan Hasso Krulli värsket raamatut «Kosmiline trikster Eesti mütoloogias». See on Hasso Krulli doktoritöö, aga lugejat ei tohiks hirmutada mõte, et tekst võib olla kuidagi kuiv või skolastiline. Hasso on luuletajana väga sõnatundlik ja stiilitundlik ja see on tõesti mõnus lugemine,» ütleb Kangro videos.