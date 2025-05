Loomingu Raamatukogus ilmus Andrei Ivanovi «Päevad»

Millal ma viimati ahju kütsin? Ema juures... Mulle meeldis kütta; mõtlesin nukralt, kuidas olin Huskegaard’s kütnud. Ja varemaltki, üheksakümnendatel, kui isa ei elanud enam meiega koos ja ema töötas hingevaakuvas tehases (Pöögelmanni-nimelises, mõnikord ta töötas öösiti või jäi sinna ööbima), oli kütmine minu peal, kütta oli vaja, me elasime Salme tänaval, seal on enamalt jaolt puumajad, kerged, kivisokliga, kuid puidust seintega, ehitatud kahekümnendatel aastatel, need meenutasid kolmekordseid tarekesi – seisab tare-tareke, selles elab hiireke; meil sigines varakult trepikoja uksele lukk, naaber Sass – tollal veel elus – lõhkus alailma purjuspäi tagatrepi ukse maha, mistõttu see oli alati vineeritükiga lapitud, trepikoja aknad olid samuti sisse löödud, maja jahtus kiiresti, kuid mulle meeldis külma näpistus: tuli käre pakane, on keegi tare sees?... Ma tõmbasin sviitri selga, villased sokid jalga; külmas on midagi metafüüsilist, külm õilistab, sulle kulub ära meeldetuletus, et oled vaid inimene ja kõik ei ole sinu kontrolli all, korteri võid soojaks kütta, kuid tänavat sa üles ei soojenda, inimkonnast rääkimata; ma harjutasin ennast istuma kütmata korteris; kui kodus on külm, sa mitte ainult ei käitu teistmoodi, vaid ka mõtled teistest asjadest, õigemini muust... Panin mängima oma lapsepõlveaegsed plaadid, kuulasin neid, püüdes tuletada meelde midagi niisugust, mida polnud ammu meenutanud (ma panin varakult tähele, et nii mõndagi kaob kõige täiega unustusse, pilkasusekaevu laskuda on iga aastaga järjest hirmutavam, minevikku kadudeta välja tirida on aina raskem, mõni asi aga ei anna ennast enam üldse kätte). Võtsin raamatu, pugesin teki alla ja lugesin kärsituses, lootes leida etteütlemist; mälu vaikis...