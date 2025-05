Göteborgi raamatumessil esindab Eestit tugev teatrikoosseis

Põhja- ja Baltimaade koostöös sündivat näitekirjanduse programmi veab eest Rootsi agentuur Colombine Teaterförlag, lisaks Eesti Teatri Agentuurile on programmi põhipartneriteks Soome teatriinfo keskus TINFO ja Dramatikkens hus (Norra). Samuti teevad programmis kaasa Läti teatritöötajate liit ja Leedu teatriinfokeskus, toetavad Danske Dramatikere (Taani) ja Performing Arts Island. Eesti Teatri Agentuuri koostööpartnerid Eesti teatri tutvustamisel on Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liit ning Eesti Draamateater.

«Eesti Teatri Agentuuril on suur au olla ühes Skandinaavia kolleegidega üheks Göteborgi raamatumessi põhipartneriks ning tutvustada Eesti kaasaegset teatrit ja näitekirjandust ligi 100 000 messikülastajale, kes septembri lõpus Göteborgi kogunevad. Minu teada ei ole Läänemere piirkonnas sarnase ulatusega dramaturgia-alast üritust kunagi varem korraldatud. Loodan, et mess avab meie teatritegijatele nii mitmedki uksed koostööks Põhjamaade teatritega ning oleme edaspidigi teineteise jaoks üha rohkem olemas ja pildil,» ütleb Eesti Teatri Agentuuri välissuhete koordinaator Liisi Aibel.

Esimest korda raamatumessi ajaloos on messialale loodud teatrisaal, kus toimuvad nii näidendilugemised, etendused kui ka arutelud. Nelja päeva jooksul leiab seal aset 16 etteastet, mis varieeruvad klassikalistest monoloogidest nüüdisaegsete näidendite lavastatud lugemisteni ning pakuvad võimalust avastada näitekirjanduse kokkupuutepunkte ühiskondlike debattide, filosoofia, aga ka luulega. Näitekirjanduse alateema peaesinejatena astuvad üles näidendi «Angels in America» eest Pulitzeri preemia pälvinud Tony Kushner ning saksa näitekirjanik Roland Schimmelpfennig, kelle tekste on tõlgitud rohkem kui 40 keelde.