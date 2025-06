Põhjalik, põnev ja sisutihe trükis, millel peaks koduriiulis aukoht olema

Sel uhkel puhul on Eesti ja Läti rahvusraamatukogud välja andnud põhjaliku, põneva ja sisutiheda trükise, millele iga tõsisema raamatuhuvilise koduriiulis aukoht ammu valmis varutud. Aukoht on teadupärast liitsõna, mis koosneb sõnadest «auk» ja «oht». Nii ta on. Auk muude väärikate teoste vahel ootab täitmist ning oht kaasneb iga hea raamatuga. Eriti sellistega, kus palju tarku inimesi omi mõtteid kirjasõnna valanud. Sest mõtted tekitavad uusi mõtteid, teadmised uusi teadmisi ning mõlemad on ohtlikud.

Sõnade ja mõtete vaba leviku ohtlikkust on seitset seltsi võimurid teadvustanud aegade algusest peale. Nõnda pole ime, et nii eesti- kui lätikeelse kirjasõna algust loetakse hävitatud raamatutest. Teostest, mida keegi pole ihusilmaga näinud ja mille kunagisest olemasolust teame vaid seetõttu, et säilis märge ne hävitamise kohta. Edasi on, väikeste tagasilangustega, õnneks aina paremaks läinud. Üht-teist on alles jäänud. Eesti Rahvusraamatukogu on elavaks tõestuseks ja seega ainuõige eestvedaja teoks saanud teosele. Hea lugemine raamatuaasta saateks ja saatel.