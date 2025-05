LUGEMISSOOVITUSED Sünge meeleolu ja karmid tegelased — mis on õigupoolest nordic noir?

Põhjamaade krimikirjandus ehk nordic noir kuulub kahtlemata kvaliteetsete hulka – vaatame allpool natuke lähemalt, mida see žanr endast kujutab ja miks see üleilmselt nii menukas on.

Praegu on need suurlinnad paraku hoopis teistsugused. Kultuuride ja usundite erinevustest tekkinud konfliktid sisserännanute ja põliselanike vahel, jõhker vägivald naiste ja laste vastu, sotsiaalsed pinged, korruptsioon – need heaoluühiskonna varjuküljed kajastuvad paljude kirjanike töödes. Need lood on tumedad, ausad ja räägivad tegelikkusest nii nagu see on. Nordic noir saigi sündida vaid ühiskondades, mis on vaimult vabad ja suudavad reaalsust taluda. Põhjamaade krimiraamatutes käsitletakse kohalikke probleeme lõikava aususe ja otsekohesusega, osutades klassivahedele, silmakirjalikkusele, poliitilistele kokkumängudele, korruptsioonile, sotsiaalsetele vastuoludele muidu nii turvalisena ja kindlana näivas ühiskonnas. Neile krimilugudele on omane tume, sünge atmosfäär, kaamos, võikad kuriteod – taustaks põhjamaiselt karge loodus, inimtühjad väljad, sünged metsad ja hämarad äärelinnad. Kuritegusid lahendavad neis intelligentsed (sageli autistlike joontega), ent isiklikus elus masendunud, läbipõlenud ja kehva suhtlemisvõimega uurijad.