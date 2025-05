SUVEMÜSTEERIUM «Ilmselt oli vanapoisil mingi tervisehäire, mis pani ta tasakaalu kaotama... Mees oli keeldunud arsti juurde minemast»

Betty Rowlands​i «​Sukey Reynoldsi müsteeriumide» sarjas on ilmunud uus krimipõnevik «Surm suvehommikul». Kena maja kõrgub uhkelt haljendava muruplatsi servas, kirsipuude ladvus siristavad linnud. Kuid sel suvehommikul on linnud lendu kohutatud ja maja omanik lamab nii liikumatult, et magamise moodi see küll ei ole…