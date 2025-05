Epp Petrone: see raamat on isikupärane ja kindlasti ei pruugi olla igaühe maitse

Mitte et see raamat oleks ideaalne. Oh ei, see on isikupärane ja kindlasti ei pruugi olla igaühe maitse. Iirimaa maakaart esimesel lehel on arstikäekirjaga kirjutatud ja kui luup dešifreerimiseks appi võtta, siis võib sealt igasuguseid lapsusi leida. Ja raamatu avang: «Kallis ema! Kui see raamat on kogemata sinu kätte jõudnud, siis palun ära loe seda. Ühest insuldist on rohkem kui küll.» (Täiesti adekvaatne hoiatus, arvestades raamatu tegevustikku, kus on õhus peategelase läbipeksmine, mahalöömine ja kägistamine.)