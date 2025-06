Muinasjuturaamat, mille igas loos on mingi muu plaan veel lisaks pealtnäha paistvale loole

Kindlasti on Aafrika muinasjutt «Kadunud isa» siit kogumikust üks mu lemmikuid. Millegipärast tõi selle loo kõige esimene lugemine mulle pisarad silma. Ma lugesin palju muinasjutuantoloogiaid tol 2013. aasta sügisel, kui üheks õppeaastaks Ameerikasse kolisime ja ma kohalikus raamatukoguvõrgus hoogsalt lugejaks hakkasin. Olin ehk ka niisama oma elus emotsionaalselt haavatav, juurtest ära lõigatud? Igatahes tundus äraunustamise teema mulle sügavuti oluline. See lugu räägib surnud ja ära unustatud isast, kes lõpuks ellu äratati. Aga kes ta ellu äratas? Mitte need pojad, kes imetrikke oskasid. Loo lõpulause on mu meelest kõige olulisem: «Surnud on inimene siis, kui ta unustatakse.» Ja ellu ärkas kadunud isa seetõttu, et noorim poeg kõnelema hakates küsis teistelt: kus mu isa on? See äratas vanemad pojad igapäevaelu ja -töö letargiast… Mida tähtsat me veel niimoodi igapäevarabamises ära unustanud oleme? Vahel on vaja, et keegi lapsepilguga ja muinasjutukeeles märkaks küsida tähtsaid asju.