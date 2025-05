Selgus 2024. aasta parim spordiraamat

Võidutöö autor Indrek Schwede tänas kõiki, kes on märganud tema teoseid ning meenutas omakorda raamatut, mis on teda sügavalt inspireerinud. «Ma vist ei seisaks täna siin, kui ei oleks olnud Lembit Koigi raamatut «Jalgpall minevikust tänapäevani», sest see aitas mul suuna kätte saada ja jalgpalliajaloo tühikuid täitma hakata,» lisas Schwede.