LUGEMISSOOVITUSED Üheksa raamatut, mis on Mari-Liis Iloveri hinge kinni püüdnud

Vau, on see vast üks plahvatus paberil! Kiire tempoga ja väga vahelduv. Põhiteema on geniaalsuse ja hullumeelsuse õhkõrna piiri käsitlemine. Näidetena paljude maailmakuulsate psüühikahäirete käes vaevelnud kirjanike lood: Woolf, Plath, õed Brontëd, Zweig, Hemingway, Nietzsche, Baudelaire. Muidugi ei pea autori väiteid, et loovusega justkui peavadki paratamatult kaasas käima vaimsed probleemid, võtma liiga tõsiselt, siiski on see hulga emotsioone ja mõtteainet pakkuv raamat, millest mõnda kohta olen korduvalt sirvinud. Osaliselt on see autobiograafiline, samas uurimuslik, aga ka ilukirjanduslik – siin polegi nagu mingit kindlat žanri, aga kogu oma eklektikas on ta ikka väga köitev.