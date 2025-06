Tartu Maarja kirikus avatakse haruldaste Piiblite näitus

Eraldi väljapanek tutvustab võõrkeelseid Piibleid. Vitriinides on ka laulu- ja jutluseraamatuid ning muud vaimulikku kirjandust. Neist väärtuslikem on esimene eestikeelne jutluseraamat aastast 1797.

««Alguses oli Sõna» on tsitaat Johannese evangeeliumist» selgitab Maarja koguduse õpetaja Timo Švedko. «Kirjasõna on rahva vaimsuse mõõt. Eesti pisike rahvas on sajandite vältel lugenud, kõige rohkem just Piiblit. Raamatuaasta moto «Rahvas algab raamatust» on jätnud välja Hando Runneli luuletuse eelmise rea «Kiri algab kirikust». Me peame seda meeles pidama.»