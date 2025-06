Andres Reimer soovitab lugemist: raamat, mis ennustab Marko Pomerantsi suurt tagasitulekut

Nüüd tantsis Eesti armastatuim erakond üksmeelselt just Pomerantsi taktikepi järgi. Tühja sellest, et dirigendid reeglina suurvormidele ise noote ei kirjuta. Kuid aplausi võtavad nad vastu.

Pomerantsi võtmeroll suurkogu koosoleku juhatajana mõjus üllatuslikult ennekõike põhjusel, et mees oli äsja avalikult deklareerinud, et lahkub poliitikast lõplikult. Oma järgmisele raamatule lubas ta anda pealkirja «Minu pension». Nii palju siis sellest.

Geoloogina arvestab kirjanik Pomerants, et tulevased põlved leiavad maapõuest välja tõmmatud puurisüdamikest üksnes materjali, mida sinna kunagi kas siis loodusjõudude või inimeste poolt on pandud. Sa lihtsalt leiad seda, mis on maa sees päriselt olemas. Ajaloo uurimisega käivad asjad täpselt samuti: tõlgendada saab üksnes olemasolevat allikat. Ülejäänud on paremal juhul kokku korjamata rahvaluule.