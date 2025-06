«Tüüp seisab tee peal ees ja on ilmselgelt pilves ning ettearvamatu. Ma ei tohi teda provotseerida!»

Politseiülemkomissar Ole Vik on vana kooli politseinik, kes ei tea suurt midagi tänapäevastest infotehnoloogiavõimalustest, ent kelle vaist töötab alati laitmatult ja inimlik suhtumine tagab autoriteedi. Koos noore kolleegi Ceciliega moodustavad nad küll vastuolulise, kuid omavahel suurepäraselt klappiva uurijate tandemi, keda ei tasu alahinnata.

Ole Vik on koos oma sümpaatia Hildega teel puhkusereisile, kuid nad ei jõuagi riigist lahkuda, sest äsja panka röövinud kurjategija sunnib Hilde endaga kaasa minema. Hargnema hakkab pöörane sündmuste keeris, mille käigus tabab linnaosa röövide laine, paar inimest kaotab elu ja politseinike huviorbiiti kerkivad narkokuriteod. Tunnistajate vastuolulised ütlused reedavad, et tegelik niiditõmbaja on tõeline kameeleon.