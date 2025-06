Margus Haav uuest lasteraamatust: mulle tundub, et maailm on vahel natuke liiga asjalik

Raamatust leiab ligi paarkümmend juttu, kus kohtab nii mõistatuslikke tegelasi kui ka ootamatuid olukordi. Teos ühendab huumori, keelemängu ja kujutlusvõime. Nii saab teada, keda nägi väike tulnukas, miks ei tahtnud lumehelbetüdruk Lisette mustaks saada, kuidas sõnad Joosepiga mängima hakkasid, kuhu kaob isa habe ja muidugi ka seda, kuhu korstnapühkijad pesa teevad.

Margus Haav, «Korstnapühkijad kahhelahjus ja teisi ebatavalisi lugusid». Foto: Raamat

«Need on lood, mis võivad tunduda absurdsed, aga nende taga on alati mingisugune sisemine loogika. Usaldan lugeja taju ja kujutlusvõimet ning olen samas väga rahul, kui neile õnnestub pisike ergutav müks anda,» rääkis Margus Haav. «Mulle tundub, et maailm on vahel natuke liiga asjalik ja praktiline ning nii ei märkagi sageli seda, kui ilusas ja imelises paigas me tegelikult elame.»

Raamatu illustreeris taas kunstnik Tuulike Kivestu, kelle varasem koostöö Haavaga on pälvinud lugejate ja kriitikute tunnustuse.

«Mulle meeldib väga illustreerida selliseid vimkaga lugusid – saab lasta fantaasial lennata,» lausus Kivestu. «Mõnus on välja mõelda, milline võiks olla üks teo seljas lendav tulnukalaps, voodi all magav vikerkaar või vihma näha igatsev tolmukübe. Meil Margusega on huumorisoon üsna sama koha peal ja see teeb koostöö eriti toredaks.»

Tuulike Kivestu on illustraator, kelle looming on rikastanud mitmeid lasteraamatuid. Margus Haav on ajalehe Sakala kultuuritoimetaja, muusikakriitik, pühendunud ajaloohuviline ja Viljandi kultuuriakadeemia lektor.