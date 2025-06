LUGEMISSOOVITUS Südamlikud luulelood, mis soojendavad ja läilaks ei läe

Pikad ja südamlikud luulelood, mis soojendavad ja läilaks ei läe. Mingit inimlikku taju on siin tabatud, midagi teeb autor hästi õigesti – mitte, et oskaksin seda kohe ja täpselt sõnastada. Kohe ja täpselt sõnastamine ongi ju tegelikult kirjaniku enese asi. Petolai valmistab hea raamatu mitmes mõttes – siin ei parseldata maailmavalu ega paristata sisekaemuse köngerjönkse; see maa ja maailma ühesütlemine on usutav, armas ja tuliterav korraga.