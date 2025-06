RAAMATUSOOVITUS Selleks, et viskist palju teada, ei pea palju jooma. Võib lugeda

Ja ongi nii, et kuigi maalikunstist ei saa tantsida ega kirjanduset pantomiimi vormi viia – kui just erakordsete geeniuste ühisettevõtmus käsil ei ole – siis maitsetest kirjutamise lugemine ning olemasoleva kogemuse baasil meelelduse taaslavastamine on võimalik. Ehk isegi vajalik. Ei ole vaja ära juua kogu maailma etüülalkohol, saamaks aru, et purjus olla on igal pool ühtemoodi ja maitsed on alati erinevad. Ning et maitsete mõistmiseks vajaneb parasjagu kainust.