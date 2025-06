Ilmus disainiajakirja Leida esimene kogumik

«Tegu on olulise sündmusega Eesti kaasaegse disaini kontekstis. See näitab, kui tähtis, vajalik ja ajakohane on disaini mõtestamine – nii kõrghariduses kui ka laiemalt ühiskonnas ja kultuuris,» kirjeldab Leida peatoimetaja ja raamatu üks koostajatest Taavi Hallimäe. «Leida on kollektiivne ettevõtmine, kuhu on oma panuse andnud väga paljud inimesed, keda kõiki ei ole võimalik siin eraldi tänada. Eriline rõõm on olnud näha, kuidas iga uus number on toonud Leida juurde nii värskeid autoreid kui ka uusi lugejaid. Usun, et «Leida lugemik» annab uue hoo disaini üle peetavatele aruteludele! Aitäh kõigile, kes on Leidasse juba panustanud! Ootame teid seda uuesti tegema, aga oodatud on ka uued autorid, lugejad ja kaasamõtlejad!»