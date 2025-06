«Tüdruk rööviti ning nüüd lamas ta siin pargis. Ta ei jõudnudki tagasi koju»

Rachel ja Chris naudivad vanemaks olemise rõõme, kasvatades pisitütart Alexandrat. Pärast unustamatut perepuhkust Hawaiil asub Chris püüdma sarimõrvarit, kes röövib väikeseid tüdrukuid, jättes endast maha lapse kinga. Samal ajal püüab Rachel olla toeks tema firmas töötavale Sharon Fieldile, kelle tütar on tõenäoliselt samuti Kingamõrvari ohvriks langenud.

Halloweeni õhtul käib Alexandra koos teiste naabruskonna lastega ema valvsa pilgu all maiustusi kogudes ühest majast teise ning naudib lustimist lähedalasuval mänguplatsil. Koju minema hakates avastab Rachel kohkumusega, et ämblikukostüümis laps, keda ta pidas oma tütreks, on hoopis keegi võõras. Tal ei ole aimugi, mis Alexandraga juhtus või mis hetkel ta kadus. Kui Chris leiab kiige alt tütre saapa, saab alguse iga vanema kõige hullem õudusunenägu.