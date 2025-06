«Kohtus tunnistati niinimetatud kuvöösikoletis sügava skisofreense häire tõttu süüdimatuks. Praegu tundub tema elu ohus olevat»

Aasta eest jäi teadmata kadunuks 6-aastane Max ja on põhjust arvata, et siin on mängus kurikuulsa lapsetapja Guido Tramnitzi käsi. Mees viibib nüüd psühhiaatrilises kinnipidamisasutuses. Ta on kahe lapse mõrva juba üles tunnistanud ja piinatud surnukehade asukoha politseile kätte näidanud, nautides perekondade vapustatud reaktsiooni. Ent Maxi kohta ei ütle psühhopaat midagi. Mida ta poisiga tegi? Kus laps on?