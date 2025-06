Ilmus Berit Kaschani luulekogu «Aprill»

Berit Kaschan, «Aprill». Raamat

Aprill on valguse murdumise koht, see on lahtisulamise aeg. See on tunnustus pika talve üleelamise eest, see on elujõu vaikne naasmine. «Aprill» on luulekogu, mis annab mõista, et talvega tuleb rahu teha, selleks, et kevad saaks saabuda.

Kaschan on luuletaja, keda huvitab sõna ravitsev ja psüühikat tasakaalustav toime. Tema eelmine luulekogu «Täna piisab vähesest» (2022) oli nomineeritud Eesti Kultuurkapitali luuleauhinnale.

Luulekogu «Aprill» on kujundanud ja illustreerinud Lilli-Krõõt Repnau ja toimetanud Eda Ahi. Raamat on valminud Eesti Kultuurkapitali toel ja selle on andnud välja Kaschan AM.

