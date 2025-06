Epp Petrone: Vally Ojavere ei ole tavaline inimene

Vally Ojavere laulusõnad on «Laulgem kaasa» raamatusarjas number viis ja siiani minu jaoks lemmik. Samas just selle raamatu tegemine oli esimene sarjas, mille puhul ma tundsin: see siiski väsitab. Mitte muusika, mitte laulusõnade kontrollimine ja kaverite puhul originaalide otsimine (ahjaa, seekord on lauludel ka juures originaalid, ikka samamoodi ruutkoodidega). Ei, see melodetektiivinduse pool tekitab ikka vaid rõõmu, elevust ja hasarti. Pigem tegi vahepeal haiget see suur vastutus. Igasugune teise inimese eluloo edastamine on ülisuur vastutus nagunii. Lisaks tundsin seda, et Vally Ojavere ei ole tavaline inimene, ta on üks nendest, kellele võiks moodsa aja kohaselt anda lausa diagnoosi: ülitundlikkus. (Kuna Vallyl on samas hea huumorimeel, siis arvan, et talle meeldiks see diagnoosijutt! Ise ta siia lugema ei satu.) Ta elab täiesti oma valitud elu: internetti ega telekat pole, uudiseid ei jälgi, muusikatki ei kuula, eelistab vaikust, ja minu viieminutiline hilinemine võib ta südame rütmist välja ajada. Oeh, Vally! Mul oli vahepeal tunne, et pihku on sattunud linnupoeg, kellele ma peale hingata ei julge, aga kes tuleb kuidagi ju lendu saada.