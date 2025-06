Selgusid Sten Roosi muinasjutuvõistluse võitjad

Žüriiliikmele Kätlin Vainolale teeb rõõmu, et muinasjutte esitatakse võistlusele rohkesti ning ta ootab alati põnevusega, et sukelda Sten Roosi konkursitöödesse ja vaadata, millest lapsed sel aastal kirjutavad. «Loomulikult on žüritöö tegemiseks rohkelt jõudu ja jaksu vaja varuda, sest töid saadetakse võistlusele jätkuvalt palju. See teeb rõõmu – lapsed kirjutavad ja loodetavasti ka loevad!» Sellest aastast jäi talle meelde mitu arvutimängudest inspireeritud lugu, mille lõpus tõdeti enamasti, et nutimaailmaga on mindud liiale ja ekraanid tuleks kõrvale panna. Rohkelt oli Vainola sõnul muinasjuttudes ka draakoneid, armsaid loomakesi, seiklevaid esemeid ja raamatuaasta teemasid. Ta pani tähele, et «lood ei lõpegi alati rahamägede ja poole kuningriigiga, hoopis olulisemad paistavad noortele kirjutajatele olevat nutikad lahendused, vaimne tasakaal ja valmisolek oma elu ise juhtida.»