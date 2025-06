GALERII Legendaarne laulusõnade autor Vally Ojavere esitles staaridele värsket raamatut

Esitlusele oli kokku tulnud palju armastatud lauljaid ja muusikuid. Kohal olid Marju Länik, Anne Velli, Boris Lehtlaan, Olav Ehala, Lagle Alpius, Silver Kuusik, Ivar Must, Ele Kõlar, Kersti Rosenberg, Raivo Sersant ja teised.

«Laulgem kaasa. Vally Ojavere laulusõnad». Foto: Raamat

Esitlust juhtisid raamatu koostaja Epp Petrone ja muusikaekspert Olavi Pihlamägi. Viimasega ulatub Vally sõprus suisa kuue aastakümne taha. See on märgiline number, sest just 60 aastat tagasi astus Vally Ojavere ise profilauljana lavale. Ta on lisaks laulusõnade kirjutamisele olnud pikaajaline laulja ja varieteetäht. Kõige tuntum lugu Vally enda repertuaarist on koos Uno Loobiga lauldud «Juanita banana».

Esitlusel paljastati muuhulgas Eesti muusikaajaloo tippu kuuluv Tarmo Pihlapi «Valgete rooside» saamislugu – tegelikult tellis sellele viisile sõnad hoopis Boris Lehtlaan, kes mingil hetkel mõistis, et lugu sobib Pihlapile palju paremini. Boris kinkiski loo noorele Tarmo Pihlapile ja edasine on juba ajalugu.

Neid ja muid humoorikaid, mõtlema panevaid, keerulisi, hingeminevaid ja südamlikke lugusid lugude ümber saabki Vally värskest raamatust uurida. Tegemist pole ainult laulikuga – 1941. aastal sõjakeerises sündinud ja 1949. aastal Siberisse küüditatud naise mälestused ja elulugu on tihedalt tema loominguga põimunud. Need annavad meile unikaalse pildi, kuidas pöörastes oludes on mitte ainult ellu jäädud, vaid ka elurõõmu hoitud ja loomingut viljeletud.