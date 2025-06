Eesti autoritelt ilmus inimgeograafia kõrgkooliõpik

Tallinna Ülikooli vanemteaduri Marju Kõivupuu sõnul on eestikeelse kõrgkooliõpiku ilmumine juba iseenesest märkimisväärne sündmus. «Kuigi tegemist on kõrgkooliõpikuga, ei tohiks see ühtegi lugejat heidutada. Hariv ja sisukas käsitlus on põnev teejuht maailma, kus kohtuvad inimene, aeg ja ruum. Need kohtumised omakorda loovad identiteediga seotud aegadeüleseid mälu- ja pärandmaastikke,» lisas ta.