PSÜHHOLOOGILINE PÕNEVIK Kui ära eksid, istu maha ja karju

Kui «Pikk ergas jõgi» keskendus õelikule hoolele ning «Nähtamatu maailm» isa-tütre armastusele, siis säravate inimsuhete asemel hiilgab «Metsajumal» miljonist killukesest moodustuva tervikpildiga - köitev sündmuspaik, ärev õhustik, eelmise sajandi teise poole ajastuhõng, rikkurite rikutus ning kaks müsteeriumi ühes küsimusega, kas need on omavahel seotud. Teoses on huvitav läbilõige eri vanuses ja eri klassist naistest - kadunud tüdruku narinaaber, ummuksis laagrikasvataja, murtud ema, eraklik laagridirektor, osariigi esimene naisuurija. Neid ühendab see, kuidas mehed nende elu kibedaks teevad, aga eristab valik alla vanduda või vastu võidelda. Tundsin siiski puudust sügavamast sidemest tegelastega ja emotsioone jäi samuti väheseks. Loo pöörded ja käänakud haarasid aga kaasa, kui kõik endasse mässinud saladuste võrk igast otsast lahti hakkas hargnema. Raamatust ei leia tõelembust, vaid asju eelistatakse kiivalt enda teada hoida või hoopiski maha salata, kartes oma mainet määrida. Oleks neist mõnigi suu varem lahti teinud, poleks aga lugu, mida rääkida.