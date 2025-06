LUGEMISSOOVITUSED 5 haaravat romaani, mida suvel mõnuga lugeda

Head suvepuhkuse ootust elamusi pakkuva norra kirjanduse seltsis!

Aili Saks, peatoimetaja

Erich Segal, «Armastuse lugu». Foto: Raamat

Tuleb loota, et suvi tuleb päikseline ja imeline – ja kindlasti kuuluvad puhkuste aega ka head raamatud.

Kuna ajad on ärevad, siis peaks suviseks lugemiseks kõige paremini sobima midagi, mis paneb ümbritsevat kasvõi korrakski unustama ja uskuma, et maailmas on ka midagi ilusat ja jäävat. Ja see on muidugi armastus!

Eesti Raamatu ja Maalehe romantikasari «Mis värvi on armastus», kuhu kuulub kokku 10 aegumatut armastuslugu, on just sobilik suvine lõõgastus nii randa, reisile kui pikkadeks mõnusateks õhtuteks. Kõik need ajaproovile vastu pidanud igihaljad ja romantilised raamatud – näiteks Erich Segali «Armastuse lugu» – tasub kasvõi uuesti üle lugeda, hinge puudutav ja pisaraid kiskuv on see endiselt.

Chris Carter, «Ühekaupa». Foto: Raamat