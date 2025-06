NOOR ARVUSTAB Populaarne raamat, mida kõik praegu loevad

Mulle meeldis, kuidas «Better than the movies» oli lootusrikas ja seikluslik lugemine. Raamat oli nii naljaks ja mänguline kui ka emotsionaalne ja tõsiseid teemasid käsitlev. Teoses oli tugev tegelastevaheline side ning armas suhte loomine. Üheks tõeliseks plusspunktiks oli minu jaoks see, et peategelasega oli võimalik samastuda ning tunda end mõistetavana. Ainuke asi, mis mulle võib-olla eriti meeltmööda ei olnud, oli see, et loo lõpp oli üpris etteaimatav. Raamatus oli ka vähe kõrvaltegelaste arvamusi ja tundeid välja toodud, sest fookus oli alati Wesi ja Lizi peal. Mõnele inimesele on see meeldivam, mõned tunnevad sellisel korral millestki puudust, kuid see kõik oleneb tõesti inimesest.

Isiklikult soovitaksin seda raamatut kindlasti peamiselt noorele, kes soovib armsat ja toredat, lootusrikkust täis lugemist. Kui see raamat on sinu öökapil juba olemas või oled soetamisest varem mõelnud, siis nüüd on sinu hetk see kätte võtta, sest sa ei kahetse seda! Olgu see tsitaat veel üheks lugemise motivaatoriks ja näiteks, kuidas raamat tõesti on täis reaalsust. «No matter how much planning you did, and no matter how safe you played it, some intangible was always going to rear its head and shake things up.» – Liz Buxbaum.