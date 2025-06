Eesti raamatu aasta puhul on kirjastaja ja mentor Dea Oidekivi ning «Lugemine on lahe» kogukonna looja Monika Kuzmina ellu kutsunud lugemiskampaania, mis kutsub inimesi jagama teoseid, mis on neid moel või teisel puudutanud. Seekordsest valikust leiab nii sügavat sisekaemust, elulisi taipamisi, filosoofilisi mõtisklusi kui ka puhast lugemisrõõmu.