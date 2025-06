VIDEO kirjanik Indrek Koff soovitab lasteraamatut, milles on väga võimsad pildid

«Mul on kaasas üks lasteraamat. See on Anti Saare «Härra Haraldi unistuste aed», millele on väga võimsad pildid teinud Marja-Liisa Plats,» tutvustab Koff videos.

Anti Saar, «Härra Haraldi unistuste aed». Foto: Raamat

Raamatus harib härra Harald oma aias unistusi. See poeetiline kujund annab huvitaval viisil edasi, kui eriilmelised ja sügavad võivad olla inimeste igatsused.

«Näiteks kasvuhoones on tal sellised unistused, mille eest tuleb väga põhjalikult hoolt kanda. Need on siis näiteks unistus õppida ära omal käel ära klaverimäng,» kirjeldab Koff. «Ja siis on ühed unistused, mida ei pruugigi kätte saada, sest lihtsalt ei küündi nendeni… Nende hulgas on siis näiteks unistus sellest, et sa saad ükspäev teada, miks kõik olemas on ja kust sa ise oled tulnud ja kes sa niisugune oled,» kirjeldab ta.

«Nii et väga sügaval ja ilusal moel annab Anti ülevaate meile sellest, millest me unistame ja millest me võib-olla ka võiksime unistada,» võtab Koff kokku.