Sinijärv soovitab muinasjutte: Pehk on üsna pöörane!

Jaan Pehk saab viiskend aastat nooreks. Just praegu, kui me toda lugu loeme. Palju õnne, soovib armas eestirahwas. Armsal eestirahwal on Jaanidega üldse hästi läinud. Jaan Tõnisson, Jaan Kross, Jaan Einasto, Jaan Tallinn, Jaan Pehk, Meisterjaan… jaanipäeva eel maksab Jaanidelt õppust võtta ning neid hea sõnaga meelde tuletada.

Pehk on üsna pöörane oma vastses juturaamatus. Raamat on imekaunis, et mitte öelda soliidsevõitu omas füüsilises olemises. Aga sees on igasugu segasoga surimuri kilakola inseneri kolivinki. Kangesti käänukad lühilood, kvaasimuinasjutud, vaibatõmbajad viuhvestmised. Iga jutt ei sobi kolmeaastasele, mõni teine paneb ta vanavanaisa natuke jahmuma. Nii hoida! Saja õhtuga, kui võtta üks jutt per õdak, peaks inimene kirjanduses ja üleüldse elus ringi kooserdamiseks trimmis-trammis treenitud olema. Nii et ootame umbes kolme kuu pärast jätku järgmiseks sajaks looks. Sest viiekümnes sünnipäev on täpselt see aeg inimese elus, mil «õnne ka viimaseks veerandsajaks» oleks nagu vara soovida, ent «teist samapalju veel» kõlab juba päris hea pakkumisena.