LUGEMISSOOVITUSED 5 eriti põnevat raamatut, mis võivad su suve muuta

Kes seda teab, mida keegi rannas lugeda armastab. Võib-olla oleks palavuse leevendamiseks vaja midagi jäist, nagu näiteks Ragnar Jónassoni Islandi-sarja? Või selleks, et päikese käes magama ei jääks, midagi põnevat, nagu näiteks Freida McFaddeni «Koduabilise» sarja? Muud ei jää üle, kui pakkuda seda, mis endale meeldiks: raamatut, mis viib teise aega ja kohta; mida lugedes saab tunda põnevust ja naerda itsitada, ja pärast mille lugemist rannalina liivast puhtaks kloppides on tunne, et maailm on varasemast natuke toredam paik, kus liigub vaimukaid ja säravaid inimesi. Ja see raamat on Edmund Crispini « Kadunud mänguasjapood ».

Kui teile meeldib inspektor Morse’i seriaal – milline stiilne tegevuspaik, Oxford! – ja tore oli ka sellele eelnenud sari, kus peaosas on noor Endeavour Morse, siis tasub astuda veel sammuke tagasi, sinna, kus Oxfordis möllab amatöördetektiiv Gervase Fen, kel puudub küll eelpool mainitud uurija tõsidus, kuid see-eest on olemas tema terasus. Ja kui tõsiselt saabki asjasse suhtuda, olgu pealegi toimunud mõrv, kui ees ootab selline vapustav tüüpide galerii! Loomulikult on siin igaühel oma asi ajada ja sellest sasipuntrast lõngaotsa kätte saamine ei ole lihtne. Eriti kuna Fenil on abiks keskealine poeet Richard Cadogan, kes täpselt nagu dr Watson Sherlock Holmesi kõrval on enamasti kõigest juhtuvast umbes neli sammu maas. Tema jabur lugu sellest, kuidas mänguasjapood, kuhu ta öösel sattus, oli hommikuks kadunud, lükkabki käima pöörase virvarri, mis meenutab kontrolli alt väljunud karusselli – kusjuures selline karussell, oh imet, on raamatus ka tegelikult olemas.