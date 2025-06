19-aastane tütarlaps «müüakse maha» vanemale mehele. Ja ta julgeb koju tahta!

Romaan kujutab elurõõmsat, eluvõõrast 19-aastast tütarlast, provintsipiigat, kellel pole seksuaalsusest aimu, sest neil teemadel polnud tollal sünnis rääkida ja säärane teadmatus oli iseenesest suur voorus. Constance «müüakse maha» endast tunduvalt vanemale elukogenud mehele lootusega, et ehk on too juba sarved maha jooksnud. Lootusrikkalt ja naiivselt astub Constance sellesse mugavusabiellu, et alustada täiskasvanuelu, mis peaks pakkuma talle naudinguid ja meelelahutust. Aga elu härra Ringiga on algusest peale hapu ja kibe, sest seksuaalsus ja abielukohustused kohutavad ja masendavad noort naist ning purjutav ja labane abikaasa ei suuda enda vastu lugupidamist tekitada. Ning Constance on lõksus ja lõks on kinni langenud.