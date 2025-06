KÕHE SÕNUM «Ei saa rääkida... Ära saada sõnumit ega helista... Palun lihtsalt tule»

Mis tunne oleks, kui su parim sõber saadaks sulle äkilise palve kiiresti kohale tulla ja kustutaks sõnumi kohe pärast seda? Just nii algab Briti kirjaniku K. L. Slateri värskelt eesti keeles ilmunud psühholoogiline põnevik «Kustutatud sõnum». Saanud sõbrannalt ärevaks tegevad sõnumid, kiirustab Saffy olukorda kontrollima, ent kohale jõudes teeb sõbranna näo, et mingeid sõnumeid pole olnud… Loetud tunnid hiljem aga jõuab Saffyni teave, et sõbranna on koos oma väikse tütrega kadunud ning nende kodust leiti palju verd. Loe katkendit raamatust!