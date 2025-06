Hea lasteraamat võib olla väga väheste sõnadega

Teksti on siin raamatus täpselt nii vähe, kui vähegi võimalik… ja nii suurte tähtedega, kui võimalik. «Suurepärane lugema hakkamise raamat täiesti algajale lugejale,» niisugust tagasisidet olen saanud ja just niisuguse mõttega see ka tehtud sai: et oleks see kõige-kõige esimene raamat, mille laps algusest lõpuni lihtsa vaevaga ise läbi saaks loetud.

Epp PEtrone, «Kiire hiir». Foto: Raamat

Just sellest raamatust sai alguse meie kirjastuse «Mina loen» sari. Kui ma oma lasteraamatute sünni peale vaatan, siis märkan, kuidas nii mõnigi kord on asjad võtnud aega aastaid, lausa palju aastaid. Igatahes elasime 2013. aastal Ameerikas ja mina veetsin palju aega raamatukogu lasteosakonnas ja sain sealt mõnusalt mõjutusi sel teemal, et hea lasteraamat võib olla väga-väga väheste sõnadega. Põgusalt käis mul sel ajal ka Päike ja Pilv kirjastusega kirjavahetus ja pakkusin seda hiirejuttu neile, sest neil oli juba see kompleksivabalt väheste sõnadega lugemaõppimise sari ära tehtud. Ma ei mäleta täpselt, miks, aga see teema jäi soiku. Vist ei meeldinud neile see mu hiirejutt nii väga. Ise kirjastaja olles tean ma väga hästi, kuidas mõned asjad soiku jäävad, sest projekti armumist ei teki.