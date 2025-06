LAPSE KAOTUS «Kui kõige halvem on juhtunud, siis inimene enam ei karda»

1995: Noor sakslanna Ruth Weider kaob Islandi Läänefjordides, kuid tundub, et keegi ei tunne temast puudust. Juhtum ununeb kiiresti, sest pole sugugi ebatavaline, et külaelanikud näevad Islandile saabuvaid välismaalasi oma teed minemas. Lisaks tegeleb politsei surmaga lõppenud autoõnnetuse ja kahe merest välja toodud surnukeha uurimisega.

2022: Uurija Hildur Rúnarsdóttiri igapäevaelu on olnud pikka aega rahulik: ta on äsja naasnud surfipuhkuselt Hawaiil, lapsepõlvekodu remont edeneb ning kolleeg ja sõber Jakob Johanson on kolinud jäädavalt Islandile. Hildur käib tihti hooldekodus, et külastada Helgat, kes aitas tal lahendada kadunud õdede saladuse. Vanadaam räägib Hildurile lugusid tema emast Rakelist, kuid aegamööda hakkab meenutustes ilmnema üha uusi üllatavaid seiku. Ja siis leitakse Helga tapetuna...