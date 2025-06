Haapsalus toimub Eesti esimese vaimuliku kokaraamatu esmaesitlus

«Piibel köögis»​ on valminud üheksa aasta pikkuse ühistegevuse tulemusel. Selle aja jooksul on toimunud ligi 60 piiblitundi ja läbi proovitud üle saja retsepti. Kõik toidud on korduvalt läbi tehtud ning neile on oma autoriteetse heakskiidu andnud ka tuntud kokaraamatute autor Lia Virkus. Fotod on jäädvustanud Meeli Küttim ning raamatu on kunstiliselt kujundanud Mari-Liis Bassovskaja. Raamat pakub maitserännakut nii Piibli-aegadesse kui ka tänapäeva kööki.