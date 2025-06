4 lustakat lasteraamatut, millega suvele vastu minna

Jaan ei suuda mõista, miks tal just seesugune nimi on. «Miks minu nimi on Jaan?» küsib ta isalt. «Lihtsalt on,» vastab isa «Miks?» küsib poiss emalt. «Sellepärast, et sinu isa nimi on Jaan ja tema isa nimi on Jaan ja tema isa nimi on samuti Jaan,» püüab ema selgitada. «Aga miks siis kõigi nimi on Jaan?» on poiss veelgi rohkem segaduses. Õnneks on varsti suguvõsakokkutulek. Papa tuleb ka sinna – tema on suguvõsas kõige vanem. Tema ikka oskab vastata, on Jaan kindel.