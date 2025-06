KÕHE LUGU «Ma ei ole ebausklik, aga vaadates nüüd asja, mis oli mu maja seinast välja tulnud...»

Heleni ja George’i jaoks pidi remonti vajav maja kauges Cornwalli nurgakeses olema unistuste kodu ja võimalus jätta seljataha probleemid, mille eest mõlemad põgenesid. Paraku näib esimesest hetkest peale, et majaga on midagi valesti. Ja miks on Helenil õõvastav tunne, et ta on majas varem viibinud?