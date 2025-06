2 ajaloolist raamatut, mis näitavad, et elu ilma vooluta oli... põnevam kui arvata oskad

Andres Adamson on oma põnesarjaga kolmanda (ning loodetavasti mitte viimase, nuruvad tänulikud lugejad õhinal) raamatuni jõudnud. No hea oli ta juba kohe ning näib, et aina etemaks läheb. Ajalooline põnevik on teadagi turvaline žanr, ent siin ei ole rõhk niivõrd ajalool ega põnevusel, vaid ajastu vaibil, mida eelmainit tööriistade abiga edasi antakse. Kaheksateistkümnenda sajandi Hiiumaa, väikeste põigetega Revalisse ja Piiterisse ei tohiks ju ülemäära suurt inimhulka kõnetada. Seda vahvam on, et ta on kõnetavaks kirjutet ja elavaks maalitud. Jutt olla va kooruke, õpetus olevat iva, teab vahvasõna. Kui raamat oleks koorikloom, peaks see isegi paika. Siin on lugu küll selgrooks, ent süda ja aju ja vereringe on ilmas ja inimestes. Ilm on enamjaolt niru nagu siin kahtlasel põhjamaal ikka ning ega inimesedki mingid erikuradi eeskujulikud ole. Loob koduse tunde tõepoolest. Olgu või mõnesaja aasta taguse. Kuidagi saadi hakkama ka sel ajal, mil elektrit ei olnud ja kogu maailm oli kaunis porine kolb. Ajaloolugude lugemine süvendab veendumust, et kuhugi tagasi küll ei tahaks. Ikka edasi. Aga samas lisab kindlustunnet, et isegi tumedatel aegadel päike paistis, vihm ladistas, pahandusi tehti ning mõnedest asjadest saadi ka sotti.