Eesti keeles ilmus tõeline hitt gooti realismi kuningannalt

Võib-olla polnudki metrootüdruk see, kes kõike alustas, kuid tema oli selle mõtte tema perekonnas idanema pannud, uskus Silvina. Ühel pühapäevasel pärastlõunal olid nad emaga teel kinost koju – üsna haruldane käik, sest nad ei veetnud peaaegu kunagi kodunt väljas koos aega. Metrootüdruk tervitas vagunis kõiki põsemusidega ja rääkis oma loo, tänas lõpetuseks ning läks järgmises peatuses maha. Sellele ei järgnenud tavapärast ebamugavat ja piinlikku vaikust. Üks poiss, kes oli ehk kõige rohkem kahekümnene, hakkas rääkima, et küll on ikka osav, kui tülgastav, no milleks; lisandusid ka naljad. Silvina mäletas, kuidas ta ema, pikka kasvu, lühikeste hallide juustega, autoriteetse ja võimuka olekuga, oli poisi juurde kõndinud, peaaegu vankumatult, kuigi rongivagun rappus nagu tavaliselt, ja talle rusikaga vastu nina virutanud. Otsustav ja meisterlik löök, mis võttis vere välja ja pani poisi kisendama «kuradi vanamutt, mis sul viga on», aga ta ema ei vastanud, ei poisile, kes valust nuttis, ega ka teistele reisijatele, kes ei teadnud, kas ta läbi sõimata või appi minna. Silvina mäletas kiiret pilku, tema silmade sõnatut käsku ja seda, kuidas nad kahekesi tormasid välja kohe, kui uksed avanesid, ja kuidas nad olid treppidest üles jooksnud, olgugi et Silvina oli kehvas vormis, väsis ruttu – jooksmine ajas ta köhima – ja tema ema oli juba üle kuuekümne aasta vana. Keegi polnud neile järgnenud, aga seda taipasid nad alles tänaval, tiheda liiklusega Corrientese ja Pueyrredóni nurgal, kus nad sulandusid rahvahulka, et maha raputada võimalikud valvurid või koguni politsei. Juba kahesaja meetri pärast said nad aru, et on pääsenud. Silvina ei suutnud unustada oma ema lustakat ja kergendatud naerulaginat; tütar polnud teda aastaid nii õnnelikuna näinud.