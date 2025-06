KÄRGPERE Ekspert lohutab: pole sugugi kindel, et vanemate lahutus on lastele trauma

Levinud on arusaam, et pärast 12-aastaseks saamist on lastel õigus otsustada, kus nad elavad, kuid see ei ole päris tõsi. Alles siis, kui nad saavad 18-aastaseks ehk täisealiseks, on neil seaduslik õigus selle üle vabalt otsustada. Küll aga on praktikas nii, et laste soovidel on igas õiguslikus vaidluses seda suurem kaal, mida vanemaks nad saavad. Seega on üks soovitus, et alates 12. eluaastast peaks lastel olema võimalik otsuste tegemisel rohkem osaleda. Kuid juriidiliselt on ise otsustamise piir 18 aastat ja seni otsustavad hooldusõiguslikud vanemad. Kui sinul ja su eksil on ühine hooldusõigus, peate niisiis jõudma kokkuleppele, pidades silmas lapse huve.