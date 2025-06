JÄRJEJUTT Müstiline öökull jääb pimedal ajal pea nähtamatuks. Kuidas ta seda teeb?

Kui keegi ülepea millestki midagi teab, siis on see Öökull, ütleb karupoeg Puhh. Aga kui targad öökullid tegelikult on? Mis toimub nende kummaliste lindude ajus ja kui hea on nende mälu? Kuidas nad suhtlevad, jahti peavad, paare moodustavad, järglasi kasvatavad ja rändavad? Mida tähendavad nende keerukad häälitsused? Kuidas toimivad kohastumused, mis teevad neist laialt levinud, kuid märkamatud superkiskjad – suurepärane varjevärvus, ülitundlik kuulmine, pimedas nägemise võime ja peaaegu hääletu lend? Ja kuidas saavad nad hakkama inimeste põhjustatud muutustega oma elupaikades?