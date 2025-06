Alan Turingi kaduma läinud teadustööd leiti kilekotist: oksjonil käidi nende eest välja hiigelsumma

«Ma olin täiesti pahviks löödud,» meenutab Hansonsi oksjonimaja juht Charles Hanson hetke, mil talle toodi hindamiseks tundmatud dokumendid Nottinghamshire'is toimunud üritusel.

«Kui mõelda Turingi elule, tema geniaalsusele ja panusele moodsa arvutiteaduse sünnile, siis kuidas üldse hinnata sellist pärandit?» ütles Hanson, kelle sõnul suudeti oksjonimaja haruldaste raamatute osakonna abil tuvastada dokumentide erakordne väärtus.

Turingi tööd, mida hoidis aastakümneid oma pööningul tema sõbra Norman Routledge'i perekond, olid algselt kingitud Routledge'ile Turingi ema Etheli poolt. Kogu sisaldab 20. sajandi mõjukaid akadeemilisi artikleid, nende seas Turingi doktoritöö «Systems of Logic Based on Ordinals» (1939) ja murranguline «On Computable Numbers» (1937), mida peetakse teoreetilise arvutiteaduse vundamendiks.

Turingi teadustööd müüdi oksjonil suure summa eest maha. Foto: Hansons Auctioneers/Cover Images/Scanpix

Mõlema teose alghinnaks hinnati 40 000–60 000 naela, kuid tuline pakkumine nii saalis, telefoni teel kui veebis, viis lõpphinna märksa kõrgemale. «On Computable Numbers» müüdi 208 000 ja «Systems of Logic Based on Ordinals» 110 500 naela eest.

«Need tagasihoidliku välimusega akadeemilised paberid panid õhku ahmima – need on tänapäevase infotehnoloogia alustalad,» ütles haruldaste raamatute ekspert Jim Spencer Cover Images'ile. «Kui tead, kui traagiliselt Turingi elu kulges, annab see dokumentidele veelgi suurema kaalu. Ta väärib, et tema ideid jätkuvalt uuritakse ja tähistatakse.»

Lisaks teadustöödele müüdi oksjonil ka Turingi viimane suurem artikkel «The Chemical Basis of Morphogenesis» (1952), mis müüdi maha 19 500 naela eest. Tema esimene teaduspublikatsioon aastast 1935 «Equivalence of Left and Right Almost Periodicity» leidis uue omaniku 7800 naela eest.

Osa pööningult leitud dokumentidest. Foto: Hansons Auctioneers/Cover Images/Scanpix

Emotsionaalseks tegid oksjoni ka isiklikud esemed – käsitsi kirjutatud kiri Turingi emalt, millega ta selgitas paberite kinkimist Routledge'ile, kirjavahetus kirjanik E. M. Forsteriga ning Routledge'i seni avaldamata mälestused.