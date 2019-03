Oluline tõik, mille poolest Stephen Kingi raamat «Hiilgus» erines Stanley Kubricki loodud filmist

«Hiilguse» peaosas on Jack Torrance, kirjanikuks pürgiv ja alkoholismist paranev endine kirjandusõpetaja. Ta võtab vastu tööpakkumise Overlooki hotelli talvise majahoidjana ning kolib koos naise ja pojaga hotelli elama. Jacki viieaastane poeg Danny tajub hotellis varitsevat ohtu ja teda tõmbab justkui võluväel uurima, mis asub toa 217 alati lukus ukse taga.

Kingi erakordse teose tõi filmilinale Stanley Kubrick, keda kirjanik The Guardiani andmetel sugugi ei sallinud. Nimelt oli kahel loojal väga erinev maailmavaade, mis ka ekraniseeringus välja tuli.

Stephen King on aeg-ajalt ettelugemistel rääkinud «õuduslugu» sellest, kuidas tal oli 1980. aastal Stanley Kubrickiga vaid üks vestlus enne seda, kui filmi tootma hakati. See juhtus kell seitse hommikul, kui King habet ajas ja Kubrick talle Londonist helistas. King olevat ootamatust telefonikõnest nii kohkunud, et lõikas endale sisse ja võttis telefoni vastu nõnda, et üks põsk oli veel vahune ja teiselt jooksis verenire alla.

Esimese asjana ütles Kubrick, et üleloomulikud lood on tema meelest oma olemuselt optimistlikud, sest kui kummitused on olemas, tähendab see, et elu läheb pärast surma edasi. Kui King küsis temalt põrgu kohta, vastas Kubrik pärast pikka pausi, et ta põrgusse ei usu.

Kirjanik Stephen Kingile film ei meeldinud. See pole ka ime, kui arvestada, et filmi sisu tüürib just lõpu poole raamatust kaugele. Kingi selgitusel on raamatus selgelt välja toodud peategelase Jacki kujunemislugu. Ta üritab olla hea, kuid tasahaaval jõuab ta hullumiseni. «Mis minusse puutub, siis kui ma filmi nägin, oli Jack juba esimesest stseenist hull,» on kirjanik öelnud.

Kui romaanis jõuab Jack loo lõpus endas selgusele ja ohverdab iseennast pere nimel, andes naisele ja pojale aega koos Dick Halloranniga põgeneda, siis Kubricki filmis põgeneb Danny labürindis Jacki eest ära. Ekraniseeringus ei ole ellu ärganud topiseid, Dick Hallorann ei jää ellu ja Jack külmub surnuks.