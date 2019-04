«Ehk oli ta koduvägivalla ohver, kes viidi liiga kaugele, kuni plahvatas?»

Maali näol on tegu autoportreega, mis kujutab mõrvale järgnenud päevadel oma koduateljees molberti ja lõuendi ees seisvat Aliciat, käes pintsel. Ta on alasti. Tema keha on kujutatud halastamatutes detailides: pikad punased juuksed langemas luistele õlgadele, läbikumava naha all paistmas sinised sooned, randmetel värsked armid. Sõrmede vahel hoiab ta pintslit. Pintslist tilgub punast värvi – või on see hoopis veri? Teda on kujutatud maalimas – aga lõuend on tühi, samuti on tühi tema nägu. Ta pea on pöördunud, ta vaatab üle õla ja otse meile silma. Suu lahti, huuled tummalt paotatud.