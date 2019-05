Lugeja kirjutab: kurb, et nutiajastu on paberkandjal raamatud kõrvale tõrjunud

Minu lapsepõlv jääb kaheksakümnendate lõppu – üheksakümnendate algusesse. Sel ajal oli tavaline, et kodudes oli riiulite viisi raamatuid, vähemalt on mul selline mälestus jäänud. Olenemata sellest meid (lapsi) ülemäära palju raamatute juurde ei suunatud, kuid õhtuti unejuttu ikka loeti.

Millegipärast on kõige eredamalt meelde jäänud E.B. White’i «Charlotte koob võrku» ja klassikaline A. Lindgreni «Bullerby lapsed». Õppisin ise suhteliselt varakult (5-aastaselt) lugema ja kohustuslik kirjandus ei olnud minu jaoks kunagi probleem. Algklassides lugesin virnade viisi raamatuid ka lisaks. Sellest ajast on kõige eredamalt meeles Silvia Rannamaa «Kadri. Kasuema».

On natuke kurb, et praegune nutiajastu on paberkandjal raamatud kõrvale tõrjunud, kuid olen veendunud, et kunagi tuleb nende aeg tagasi!